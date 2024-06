Francozi prvi finalisti lige narodov Dnevnik Francoski odbojkarji so prvi finalisti zaključnega turnirja lige narodov. V Lodžu so v polfinalu po izenačenem boju s 3:2 (-22, 22, 23, -20, 16) ugnali gostitelje turnirja in aktualne evropske prvake Poljake.

