Francozi zmagovalci lige narodov Primorske novice Francoski odbojkarji so zmagovalci šeste izvedbe lige narodov. Na zaključnem turnirju v Lodžu so aktualni olimpijski prvaki v finalu s 3:1 (23, -18, 23, 23) premagali Japonce, ki so v polfinalu izločili Slovence.

