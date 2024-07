Slovenija nocoj igra za četrtfinale evropskega prvenstva RTV Slovenija Slovenski nogometaši so bili prvi, ki so marca prizadejali Portugalcem poraz pod vodstvom trenerja Roberta Martineza. Res je šlo za pripravljalno tekmo, a Slovenci so dokazali, da zmorejo. Nocoj bo vložek veliko večji - četrtfinale evropskega prvenstva.

