Sprva navdušil, nato pa z neokusno gesto zgrozil svet 24ur.com Angleški navijači so si po včerajšnjem trilerju v Gelsenkirchnu, kjer so si varovanci selektorja Garetha Southgata s tesno zmago 2:1 po podaljšku zagotovili napredovanje med osem najboljših reprezentanc na letošnjem evropskem prvenstvu, pošteno oddahnili. Junaka v vrstah Treh levov sta bila strelca zadetkov Jude Bellingham in kapetan Harry Kane. A zvezdnik Reala po koncu obračuna ni bil v središč...

Sorodno





















































Omenjeni Anglija

Slovaška

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Tanja Žagar

Robert Golob

Matjaž Kek

Klemen Boštjančič

Luka Mezgec