Ukrajinski droni pahnili Belogorod v temo, ruska vojska še vedno napreduje 24ur.com Spopad med Ukrajino in Rusijo se nadaljujejo z nezmanjšano intenzivnostjo, o več eksplozijah poročajo iz ozemlja Ruske federacije, kjer je v belgorodski in kurski oblasti prišlo do izpada elektrike in oskrbe z vodo. Na drugi strani pa ruska vojska napreduje vzdolž celotnega bojišča, z izjemo severnega dela regije Harkov, kjer so ukrajinske sile s pomočjo številčnih okrepitev uspele zaustaviti zač...

