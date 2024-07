Bagnaia o Martinu: Njegov slog vožnje je popoln za Aprilio 24ur.com Osem izmed dvajsetih dirkaških vikendov aktualne sezone razreda motoGP je za nami in kot kaže se bosta tudi letos za naslov prvaka do konca borila Francesco Bagnaia in Jorge Martin. Italijan in Španec sta bila še nedavno blizu tega, da prihodnje leto postaneta moštvena kolega, a se to ne bo zgodilo, saj je Martin izbral Aprilio, ki bo po besedah Bagnaie idealen motor zanj.

