Gheorghe Cretu: Fantom lahko le čestitam #video Sportal Za slovensko odbojkarsko reprezentanco so uspešni tedni, v katerih je potrdila nastop na prvih olimpijskih igrah, se vmes povzpela vse do drugega mesta svetovne lestvice, na zaključnem turnirju lige narodov pa po napornem urniku in treh tekmah v manj kot 48 urah končala na četrtem mestu. Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo zdaj dobili nekaj prostih dni, nato sledijo priprave na olimpijski Pariz. V sklopu teh se bodo vrnili na Poljsko.

