Slovenskim odbojkarjem četrto mesto v ligi narodov Dnevnik Slovenski odbojkarji so ligo narodov končali na četrtem mestu. Po porazu z Japonsko v polfinalu so jih v malem finalu zaključnega turnirja v Lodžu premagali še gostitelji Poljaki, tekmo so dobili z izidom 3:0 (24, 16, 17).

