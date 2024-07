Arčon: Proračuna za 2025 in 2026 zagotavljata sredstva za reforme in glavne koalicijske zaveze Dnevnik Nastajajoča proračunska predloga za 2025 in 2026 zagotavljata potrebna sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in izvedbo vseh bistvenih obljubljenih reformnih dejavnosti, je po današnji proračunski seji vlade dejal podpredsednik...

Sorodno