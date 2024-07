“Se vidimo danes ob 20.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani” – Slovenski nogometaši nocoj na Kongresnem trgu topnews.si Slovenski nogometaši so v ponedeljek po borbeni predstavi in šele po streljanju enajstmetrovk morali priznati premoč Portugalski v osmini finala evropskega prvenstva. Po zgodovinskem dosežku v Nemčiji, prvič na velikem tekmovanju so se prebili v izločilne boje, se bodo danes ob 20. uri navijačem za podporo zahvalili na Kongresnem trgu v Ljubljani. “Navijači, hvala vam. […]...

