'Starejši ljudje takšnega neurja ne pomnijo' 24ur.com Ponedeljkovo vremensko dogajanje je po več delih države povzročalo številne težave. Dve nevihtni celici sta sprva nastali nad severno Primorsko in se združili v večji nevihtni sistem, ki je prešel Gorenjsko, kjer je močan veter podiral drevesa in zalival objekte, nato pa je supercelična nevihta prešla tudi Dolenjsko, kjer je klestila debela toča in uničevala pridelke ter lastnino. Ponoči so se pa...

