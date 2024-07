(VIDEO) Slovenski nogometaši na Kongresnem trgu poenotili Slovenijo topnews.si Slovenski nogometaši, ki so v ponedeljek v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji šele po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Portugalski, so se po zgodovinskem dosežku danes na Kongresnem trgu v Ljubljani navijačem zahvalili za vso podporo med EP. Nogometaši so ob zahvalah poudarili tudi željo po čimprejšnjem vnovičnem takšnem sprejemu. Številčna množica je na nogometaše […]...

