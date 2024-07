Biden za svoj slab nastop krivi 'potovanja in časovni zamik' 24ur.com Ameriški predsednik Joe Biden je za slab nastop v razpravi z Donaldom Trumpom prejšnji teden okrivil "potovanja in časovni zamik". "Nisem poslušal svojega osebja in potem sem skoraj zaspal na odru," je dejal. Sicer pa se je Biden z zadnjega potovanja vrnil že 15. junija, skoraj dva tedna pred razpravo.

