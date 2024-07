Hude poškodbe 46-letnika, prepeljali so ga v UKC Maribor Lokalec.si Včeraj zjutraj se je zgodila nesreča, so sporočili iz PU Maribor. “Včeraj malo po 7 uri se je 46-letni moški v kraju Dražen vrh v občini Sveta Ana peljal s kolesom, zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad kolesom in padel po vozišču, ter se hudo telesno poškodoval. Odpeljan je bil v UKC Maribor,” sporočajo mariborski policisti.

