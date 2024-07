Odločitev Uefe še dodatno razvnela Turke, tako so se pred spopadom z Nizozemci odzvale oblasti v Berlinu Ekipa Španski in francoski nogometaši so si po petkovih zmagah nad Nemci oziroma Portugalci že izborili polfinalni nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Danes bosta na sporedu še dva četrtfinalna obračuna: angleško-švicarski v Düsseldorfu se bo pričel ob 18., nizozemsko-turški v Berlinu pa ob 21. uri.



