Cilji izpolnjeni v taboru Anglije in Nizozemske Sportal V soboto sta bila na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji znana še zadnja polfinalista. Angleži so v Düsseldorfu po izvajanju enajstmetrovk ugnali Švicarje, Nizozemci pa so po preobratu z 2:1 v Berlinu premagali Turke. Zmagovalci so po tekmah četrtfinala poudarili izpolnjen cilj, poraženci pa domov odhajajo ponosni.

