Popoldne na Štajerskem in Koroškem možno močnejše neurje, z vetrom in točo Lokalec.si Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severozahodnih krajih, predvsem v severni polovici države je možna kakšna ploha ali nevihta, bolj verjetno v popoldanskem času, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v severozahodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija. Ponoči bo na severu in zahodu še možna kakšna ploha ali ne ...

