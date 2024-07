Vreme: sončen in vroč ponedeljek lahko popoldne pokvarijo plohe in nevihte N1 Ponedeljek bo večinoma sončen, popoldne pa se lahko spet prikrade kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija.

