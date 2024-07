Višek vročine v petek, temperature vse do 36 stopinj 24ur.com Agencija RS za okolje (Arso) je za prihodnje dni izdala oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Kot je dejala Veronika Hladnik Zakotnik iz Arsa, višek vročine v tem tednu pričakujemo v petek, ko se bodo temperature po nižinah gibale vse do 36 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na območju Bele Krajine in na Goriškem.

