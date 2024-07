Mariborski sodnik Vinčić bo glavni sodnik na prvi polfinalni tekmi evropskem prvenstvu Lokalec.si Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik na torkovi prvi polfinalni tekmi evropskega prvenstva med Španijo in Francijo, je objavila Evropska nogometna zveza (Uefa). Njegova pomočnika bosta prav tako Slovenca Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, Uefa pa je za četrtega sodnika imenovala Slovaka Ivana Kružljaka. V sobi za Var bodo Slovenec Nejc Kajtazović ter Italijana Paolo Valeri in M ...

Sorodno