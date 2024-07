Vroče in soparno bo: čez dan do 36 stopinj, popoldne nevihte N1 Dopoldne se bo začelo oblačiti, popoldne lahko ponekod nastanejo nevihte. Precej bo soparno, temperatura se bo čez dan povzpela do 36 stopinj Celzija.

Sorodno









































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša

Tanja Fajon

Marjan Šarec