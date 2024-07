Psihoterapija: 'S trenutnim predlogom zakona bodo prikrajšanji najranljivejši' 24ur.com Več psihoterapevtskih združenj in drugih organizacij opozarja na škodljivosti predloga zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti. Na novinarski konferenci so zato predlagali rešitve, ki so po njihovih besedah v prvi vrsti boljše za ljudi, stroko in javni zdravstveni sistem. Predvsem so poudarili, da psihoterapija ne bi smela biti ločena na klinično in neklinično, da bi bil...

