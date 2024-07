Psihoterapevti in Zveza organizacij pacientov ter uporabnikov zdravstveni in socialno varstvenih storitev so na tiskovni konferenci opozorili na škodljivost predloga zakona o psihoterapevtski in klinično terapevtski dejavnosti ter predlagali rešitve, ki naj bi bile boljše za ljudi, stroko in javni zdravstveni sistem.