Ali ste se kdaj spraševali, kako bi bilo, če bi lahko nadzorovali svoje zdravje s preprostim gibom roke? No, Samsung vam je prinesel prihodnost, in ta prihodnost je v obliki majhnega, elegantnega prstana – Samsung Galaxy Ring. Predstavljen na dogodku Galaxy Unpacked 10. julija 2024, in obljublja, da bo vaša nov najboljši prijatelj v svetu pametnih nosljivih naprav.