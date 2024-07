Samsung Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 dvigujeta Galaxy AI na novo raven Študent Podjetje Samsung Electronics je danes na dogodku Unpacked v Parizu predstavilo nove pametne telefone Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 ter brezžične slušalke Galaxy Buds3 in Buds3 Pro. V začetku letošnjega leta je Samsung vstopil v ero mobilne umetne inteligence s pomočjo Galaxy AI. S predstavitvijo nove Galaxy Z serije Samsung odpira naslednje poglavje […] Prispevek Samsung Galaxy Z Fold6 in Galax ...

