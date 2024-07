Novi Samsung Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6: tehnološki čudeži umetne inteligence s prepogljivimi zasloni City Magazine Samsung je z najnovejšimi modeli Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 ponovno postavil nove meje v svetu prepogljivih pametnih telefonov. Predstavljena na današnjem dogodku Unpacked v Parizu, ta dva telefona prinašata napredne funkcionalnosti, izboljšano umetno inteligenco (AI) in eleganten dizajn, ki bo navdušil tudi najzahtevnejše uporabnike.

Sorodno Omenjeni Samsung Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Marjan Šarec

Janez Janša