Ženski v belih srajcah kradli v koprski zlatarni Primorske novice Včeraj ob 17.45 so policijo obvestili, da sta v zlatarno v koprskem mestnem jedru vstopili ženski. Med 17.05 in 17.13 sta ukradli usnjen tulec z več kosi zlatega nakita. Obe sta bili oblečeni v belo srajco in bele čevlje ter imeli črni torbi. Ena je imela pokrivalo (šilt). Obe sta temnolasi. Policisti ju intenzivno iščejo.

