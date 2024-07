V moškega udarila strela, neznanec umrl na plaži 24ur.com Pri naselju Huje pri Ilirski Bistrici je v sredo strela udarila v 78-letnega domačina, ko je s traktorjem pobiral seno. Oskrbeli so ga reševalci in ga odpeljali v urgentno ambulanto, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Sorodno































Omenjeni Ilirska Bistrica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Challe Salle

Tadej Pogačar

Janez Janša