Včeraj popoldne je moškega v naselju pri Ilirski Bistrici med pobiranjem sena zadela strela. Včeraj ob 16.26 so policisti Policijske uprave Koper dobili obvestilo, da je pri naselju Huje pri Ilirski Bistrici strela udarila v domačina. 78-letni moški je namreč s traktorjem pobiral v seno, ko je vanj udarila strela. Moškega pa so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v urgentno ambulanto, so še sporočili koprski policisti.