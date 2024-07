Nato Ukrajini obljubil "nepovratno pot" do članstva, Zelenski pozval k odpravi omejitev glede orožja RTV Slovenija Članice Nata so se na vrhu zavezništva v Washingtonu strinjale, da bo zavezništvo še naprej podpiralo Ukrajino "na njeni nepovratni poti do popolne evroatlantske integracije, vključno s članstvom v Natu".

