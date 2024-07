Premier dr. Golob: Ključna naloga in odgovornost zavezništva je ohranjanje miru Vlada RS V Washingtonu poteka zasedanje voditeljev držav in vlad zveze Nato, ki se ga udeležujejo predsednik vlade dr. Robert Golob, podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter minister za obrambo Marjan Šarec. Ob 19. uri po srednjeevropskem času bo potekalo zasedanje Severnoatlantskega sveta v zavezniškem formatu, eno izmed treh zasedanj letošnjega vrha.

