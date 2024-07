Tudi danes bo sončno, vroče in soparno. Termometri se bodo dvignili vse do 35 stopinj Celzija. Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite, svetujejo na agenciji za okolje.