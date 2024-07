Vroče in vlažno kot v tropih: ogrelo se bo do 36 stopinj 24ur.com Petek bo večinoma sončen in soparen, zelo vroče bo. Na Goriškem in Dolenjskem se lahko lokalno ogreje do 36 stopinj Celzija. Vročina bo med vikendom prehodno nekoliko popustila, v začetku prihodnjega tedna pa se bo znova stopnjevala. Ob vse višjih temperaturah zraka v zadnjih dneh počasi narašča tudi vlaga, zato vročino še težje prenašamo, kot bi jo sicer.

