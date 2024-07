Podjetje Samsung Electronics, globalni olimpijski in paraolimpijski partner, je danes predstavilo olimpijsko izdajo svojega novega pametnega telefona Galaxy Z Flip6, ki je posebej zasnovan in prilagojen za vse športnike, ki bodo tekmovali na prihajajočih olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Parizu 2024. Galaxy Z Flip6 Olympic Edition nadaljuje tradicijo, ki traja že več kot tri desetletja, […] P ...