Na pot v Pariz so krenili iz Kopra (FOTO) Primorske novice Slovenski javnosti se je prvič po zadnjih dveh olimpijskih igrah, ki so potekale v času koronskih omejitev, v sproščenem vzdušju uradno predstavila večina športnic in športnikov, ki bo nastopila na olimpijskih in paralimpijskih igrah v Parizu.

Sorodno





































Omenjeni Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Tadej Pogačar

Marjan Šarec

Challe Salle