Slovenski olimpijci in paraolimpijci so pozdravili javnost v Kopru (VIDEO) Slovenske novice Triintridesete poletne olimpijske igre bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom, v francoski prestolnici pa se bo v 17 športnih panogah merilo 90 slovenskih upov, od tega 44 športnic in 46 športnikov, kar je največ v zgodovini slovenskih odprav.

