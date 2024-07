Vremenoslovci so napovedali, da so danes popoldne možne nevihte. V Žalcu je okoli pol šeste ure močno deževalo in pihalo, o toči bralci k sreči tokrat ne poročate. “Danes bo sončno z nekaj kopaste in nekaj koprenaste oblačnosti. Pozno popoldne ni povsem izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 °C,” so zjutraj napovedali na Agenciji RS za okolje. Trenutno se iz Žalca ...