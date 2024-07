Tudi v prihodnjih dneh še naprej sončno in vroče vreme Lokalec.si Pred nami so še vroči dnevi, je za STA napovedal dežurni prognostik Luka Ravnik iz agencije za okolje (Arso). Čez vikend bo nekaj več vetra, temperature pa bodo nekoliko nižje v popoldanskem času, a bodo še vedno v glavnem nad 30 stopinj Celzija. V soboto so možne lokalne nevihte. Začetek prihodnjega tedna bo še vedno vroč. “Ker bo v bližini oslabljena vremenska motnja severno in zahodno od naših ...

