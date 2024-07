Del Slovenije zajele nevihte, toča klestila predvsem na Štajerskem Primorske novice Agencija RS za okolje (Arso) je tudi danes za del države izdala oranžno opozorilo zaradi nevarnosti neviht. Te so se nad Slovenijo razvile v zgodnjih popoldanskih urah, kasneje pa so se začele pomikati proti severovzhodu države. O obsežnih nevihtah s točo uprava za zaščito in reševanje poroča predvsem s Štajerske.

Sorodno







































































Omenjeni Celje

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Kek

Milan Kučan