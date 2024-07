V teh slovenskih občinah razglasili veliko požarno ogroženost, to vse je prepovedano Slovenske novice Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Marjan Šarec

Nataša Pirc Musar

Matej Tonin