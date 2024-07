Ali bo dosedanja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen še naslednjih pet let na čelu Evropske komisije? Odgovor na to vprašanje bo znan okoli 15. ure, ko bodo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta v Strasbourgu tajno glasovali o evropski politični usodi 65-letne Nemke. Za izvolitev bo potrebovala najmanj 361 poslanskih glasov. Von der Leyen je sicer podporo najprej iskala pri sv ...