Piše: Vili Kovačič Glasovanje o novi – stari predsednici EU komisije Ursuli von der Leyen me navdaja z velikim razočaranjem tudi glede na to, da so bili slovenski EU poslanci tako poudarjane desnice povsem tiho – ob dejstvu, da je pod vodstvom EU komisarke in podpredsednice evropske komisije Vere Jourove prišlo do iz vesolja vidne ugrabitve slovenskega Ustavnega sodišča ter posledično razsutj ...