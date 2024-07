“Ne bomo strpni do tistih, ki ogrožajo varnost naših meja in naših državljanov” PORTAL PLUS Nova stara predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem nastopu obljubila marsikaj. Državljani EU pa pričakujejo, da bo od besed končno prešla k dejanjem, da se bo Komisija ukvarjala z realnimi problemi ljudi predvsem na področju migracij, varnosti in bolj premišljenega zelenega prehoda. (Vir: Evropska komisija)

Sorodno