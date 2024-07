Minister Poklukar obiskal območje požara na Krasu Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije mag. Senad Jušić sta obiskala območje požara na Krasu, kjer je dopoldne izbruhnil požar. V ministrstvu in policiji smo se nemudoma vključili v aktivnosti na terenu, kjer so ves dan številni policisti, v zraku pa policijski helikopter s termovizijsko kamero.

