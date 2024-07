Na požarišču na Krasu ponoči ostaja 350 gasilcev Lokalec.si Na požarišču na Krasu bo tudi ponoči ostalo 350 gasilcev, ki bodo nadaljevali čiščenje in zalivanje požarne linije, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. V pomoč jim bo tudi sistem brezpilotnikov. V soboto pa bodo aktivnosti na požarišču odvisne od vremenskega dogajanja. Kot so sporočili iz regijskega štaba CZ, bo na požarišču tudi preko noči ostalo približno 350 g ...

