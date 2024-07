Šestan ob ukrotitvi požara na Krasu preklical državni načrt zaščite in reševanja Primorske novice Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je danes izdal sklep, na podlagi katerega je preklical državni načrt zaščite in reševanja ob požaru, ki so ga aktivirali zaradi četrtkovega izbruha požara blizu vasi Škrbina pod Trsteljem na Krasu. Preklic državnega načrta je v veljavi od 12. ure. Gasilcem je uspelo namreč zjutraj požar dokončno ukrotiti.

