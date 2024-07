"Tadej, Tadej, daj prosim naredi z mano selfi" zurnal24.si Letošnja kolesarska dirka po Franciji se hitro bliža koncu. Pred končno odločitvijo o skupnem zmagovalcu so samo še tri etape, v vodstvu pa je vse od četrte etape slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Ta je z vsakim dnem na Touru, ko nosi rumeno majico, bolj medijsko in navijaško oblegan.

Sorodno