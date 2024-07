Tadej Pogačar slavil tudi v kraljevski etapi in še povečal prednost Primorski dnevnik Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 19. etape dirke po Franciji. Na trasi od Embruna do Isole 2000 (144,6 km) je še povišal prednost v skupnem seštevku. Ta zdaj pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) znaša že 5:03 minute. Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je od napada 9,5 km pred koncem večji del zadnjega klanca na Isolo 2000 (16,1 km/7,1 %) ...

