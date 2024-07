Pogačar se vrača na domači teren, zadnja priložnost za Vingegaarda? Sportal Na Dirki po Franciji bo danes na sporedu kraljevska etapa, kar je vedno zagotovilo za eksplozijo na (pred)zadnjem vzponu. Kolesarje na trasi od Embruna do Isole 2000 v južnem delu Francoskih Alp čaka 145 kilometrov in več kot 4500 višinskih metrov. Dan bodo začinili trije gorski cilji, prva dva sta največje težavnosti (HC), ciljni vzpon do smučarskega središča Isola 2000 pa je ocenjen kot klanec p...

Sorodno











































Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Zoran Janković

Luka Dončić