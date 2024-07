Geološki zavod: nevarnost plazov je velika SiOL.net Geološki zavod Slovenije ob napovedi povečanih količin padavin in namočenosti tal opozarja na povečano nevarnost nastanka in ponovne sprožitve zemeljskih plazov. Ta bo veljala tudi za prihodnje dni, ko se bodo padavine umirile. Danes čez dan lahko ponekod na Savinjskem in Koroškem pade okoli 20 litrov padavin na kvadratni meter, lokalno še več.

